Cloverfield avrà un sequel: Joe Barton scriverà la sceneggiatura

31/01/2021 |

Era il 2008 quando Matt Reeves, all’epoca alla sua seconda opera da regista, portò nelle sale Cloverfield action movie a tinte horror sci-fi che raccontava la storia di sei ragazzi di New York alle prese con un mostro gigante ed altamente pericoloso. La pellicola incassò al botteghino 172 milioni di dollari e nel corso degli anni il suo universo venne ampliato con altri due film 10 Cloverfield Lane e The Cloverfield Paradox.



A distanza di tredici anni dall’uscita dell’opera originale, ecco arrivare un’interessante novità: Cloverfield avrà un sequel. E a lavorare sul film saranno la Paramount Pictures e la Bad Robot di J.J Abrams che hanno già incaricato Joe Barton di scrivere la sceneggiatura.



Stando alle prime informazioni, che non riguardano la trama tenuta nascosta, a differenza del primo film verrà abbandonata la tecnica di ripresa in prima persona.



Non è stato annunciato il nome del regista.