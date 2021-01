Suicide Squad: in arrivo diversi spin-off?

News





31/01/2021 |

C’è tanta attesa per Suicide Squad, la pellicola di James Gunn che il prossimo 5 agosto debutterà ufficialmente (l’arrivo del film è previsto sia nelle sale e sia sulla piattaforma streaming HBO Max). La pellicola proverà a fare meglio dell’altro Suicide Squad, quello diretto nel 2016 da David Ayer e, nel caso di conferma al botteghino, ecco che il suo universo potrebbe ulteriormente espandersi.



Come sappiamo è nata già una serie su Peacemaker, il personaggio che nel film è interpretato da John Cena, che andrà in onda sulla piattaforma streaming. Ma potrebbe non essere l’unica. Durante un botta e risposta su Twitter, infatti, il regista James Gunn ha risposto in modo affermativo a chi gli chiedeva la nascita di possibili spin-off. E la risposta del regista, un semplice “yes”, sottolinea la volontà da parte della Warner Bros. di ampliare il mondo di questo cinecomic targato DC Comics.



Tornando a The Suicide Squad, il film ha un cast eccezionale composto da Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis e Jai Courtney. Il resto del cast comprende: David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquin Cosio, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie e Michael Rooker.