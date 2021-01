Adrift: Darren Aronofsky e Jared Leto torneranno a lavorare insieme per questo thriller movie

News





31/01/2021 |

A distanza di più di vent’anni da Requiem for a Dream le strade di Darren Aronofsky e Jared Leto si incroceranno di nuovo. Il regista dirigerà l’attore nel film Adrift. La pellicola sarà sviluppata dalla Blumhouse di Jason Blum.



Adrift si baserà sulla short story dallo stesso nome realizzata da Koji Suzuki, lo sceneggiatore di The Ring. La storia racconta di un peschereccio che, dopo aver ricevuto uno strano segnale di soccorso, raggiungerà uno yacht abbandonato in mezzo al mare. Nel tentativo di condurlo verso il porto, l’equipaggio a bordo del peschereccio scoprirà che si tratterà di qualcosa simile ad una nave fantasma.

La sceneggiatura è stata scritta da Aronofsky e Luke Dawson.



Adrift non sarà l'unica pellicola messa recentemente sull'agenda del regista: lo stesso infatti lavorerà, così' come è stato annunciato nei giorni scorsi, anche a The Whale.