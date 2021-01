John Carpenter pronto per tornare dietro la macchina da presa

News





31/01/2021 |

Uno dei maestri del cinema horror, John Carpenter, è pronto per tornare dietro la macchina da presa. E questa è una vera e propria notizia considerando che sono passati undici anni dalla sua ultima opera: The Ward – Il Reparto.



Durante un’intervista al Daily Beast, infatti, Carpenter, alla domanda riguardante un possibile ritorno dietro la macchina da presa, ha risposto così: “Potrebbe essere! Sto lavorando ad un paio di cose anche se al momento non andò avanti, almeno fino a quando il mondo non tornerà sulla sua strada. Adesso è tutto così folle”.



Carpenter non ha voluto svelare nel dettaglio i suoi progetti ma la possibilità di vederlo nuovamente dietro la macchina da presa rende il tutto entusiasmante. Il regista ha diretto in passato pellicole che sono passate alla storia: da Halloween a 1997: Fuga da New York passando per La Cosa.