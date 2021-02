Aquaman 2: Dolph Lundgren nel cast

News





01/02/2021 |

Era lo scorso agosto quando James Wan, regista del primo Aquaman, aveva fornito aggiornamenti in merito al secondo capitolo. Il regista è stato confermato anche per questo atteso sequel che vedrà tornare James Momoa nella parte dell'eroe marino. Quello di Momoa, però, non sarà l'unico ritorno, considerando che nel film torneranno anche Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II e Patrick Wilson. E a questi si unirà anche Dolph Lundgren, confermatissimo nel ruolo di Re Nereus.



L'attore, durante una convention virtuale per Wizard World, ha annunciato anche le riprese, salvo intoppi, dovrebbero partire nel corso della prossima estate a Londra e che il 2022 sarà l'anno in cui vedremo la pellicola nelle sale.



Tornando alla pellicola la trama non è stata rilasciata dalla Warner Bros. ma Wan ha annunciato che sarà più dark e spaventoso rispetto alla prima opera.

La sceneggiatura è stata scritta da David Leslie Johnson-McGoldrick.