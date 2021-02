Amanda Seyfried e i cinecomic: Film fantastici ma non voglio recitare al loro interno

News





01/02/2021 |

Dopo averla vista recitare in Mank e in Attraverso i miei Occhi, Amanda Seyfried sta terminando altri due lavori: Things Heard & Seen e A Mouthful of Air. L’attrice, versatile e poliedrica, nel corso della sua carriera ha recitato in diversi generi cinematografici tranne che in quello dei cinecomic. Un vuoto, però, che la stessa Seyfried non sembra intenzionata a voler colmare, almeno non nell’immediato periodo: “I film con i supereroi sono fantastici, perché puoi lasciarti trasportare in questo mondo meraviglioso – ha raccontato a comicbook -. Io, però, non ho interesse nel recitare in modo così fisico e a fare quel tipo di sforzo d’immaginazione. Inoltre non sono una grande fan del green screen”.



L’attrice ha proseguito: “Io voglio divertirmi quando lavoro e quelli sono film che non vanno bene per tutti”.



Lo scorso anno la Seyfried, nel corso di un’intervista, aveva rivelato che nel 2014 aveva rifiutato il ruolo di Gamora, uno dei personaggi principali del cinecomic Marvel I Guardiani della Galassia.