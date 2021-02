The Adam Project: Mark Ruffalo condivide unimmagine del film

News





01/02/2021

Tramite il suo account Twitter Mark Ruffalo ha pubblicato uno scatto di The Adam Project, la pellicola che lo vede protagonista con Ryan Reynolds. E nella foto possiamo vedere proprio i due attori uno accanto all'altro. Il film è diretto da Shawn Levy che ha lavorato con un cast composto anche da Jennifer Garner, Zoe Saldana, Catherine Keener, Walker Scobell e Alex Mallari Jr.



L'opera metterà al centro della scena un uomo (Reynolds), ormai adulto, che proverà, tornando indietro nel tempo, ad aiutare se stesso bambino (Scobell) nel tentativo di ritrovare il padre scomparso. Altri dettagli sulla trama non sono stati rivelati. Ruffalo interpreterà il papà del giovane protagonista mentre la Keener sarà la villain.



The Adam Project è prodotto da Levy, Reynolds, David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger.