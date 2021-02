Amore a Seconda Vista: rilasciato il trailer italiano

News





02/02/2021 |

Tramite la Eagle Pictures siamo felici di presentarvi il trailer italiano di Amore a Seconda Vista, pellicola diretta da Hugo Gélin. La commedia vede recitare come protagonisti François Civil, Joséphine Japy e Benjamin Lavernhe.

Il debutto in DVD e Blu-ray è previsto per il 18 marzo.

Sinossi di Amore a Seconda Vista:

Raphael è convinto di avere tutto nella vita: una bella casa, un buon lavoro come scrittore di best seller, un amico fidato con cui giocare a ping pong e Olivia, sua moglie da 10 anni. Con lei è stato amore a prima vista! Una mattina, però, Rapahel si risveglia improvvisamente in un mondo parallelo in cui lavora come insegnante di scuola media, non sa più giocare a ping pong e Olivia…beh, è sposata con un altro uomo. In questa strana e bizzarra realtà, Raphael realizza quanto lei sia importate per lui ed è pronto a tutto pur di farla rinnamorare “per la prima volta” di lui.