Soul: imminente l'arrivo dell'Home Video del film Disney

02/02/2021 |

La Disney ha annunciato che Soul, la pellicola animata di successo distribuita su Disney+ lo scorso 25 dicembre, arriverà presto in 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD e digital. Lo studio ha fissato l'uscita dell'Home Video per il 23 marzo.



La regia è del due volte premio Oscar Pete Docter che ha curato anche la sceneggiatura insieme a Mike Jones.



Il film racconta la storia di Joe Gardener, direttore di una banda musicale jazz che ha un sogno nel cassetto: suonare all’Half Note di New York Quando il suo desiderio è vicinissimo alla realizzazione, Joe perderà la vita dopo essere caduto in un tombino. La sua anima, finita ormai nell'aldilà, si ritroverà nello You Seminar, luogo dove alle anime vengono addestrate. In questa scuola farà amicizia con 22, un'anima che ha grandi risentimenti nei confronti del pianeta Terra.



Nel cast internazionale hanno prestato le loro voci Jamie Foxx, Phylicia Rashad, Daveed Diggs e Tina Fey. Il cast italiano è composto invece da Neri Marcorè, Paola Cortellesi, Oreste Baldini, Perla Libertatori.