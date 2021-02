Jennifer Lopez sarà la protagonista di The Mother

News





02/02/2021 |

Nuovo progetto per Jennifer Lopez che lavorerà con Netflix per il film The Mother. La Lopez sarà la protagonista e anche la produttrice del film che dovrebbe essere diretto da Niki Caro, regista di Mulan entrata ufficialmente in trattative con la produzione.



In questo action-thriller movie Jennifer Lopez interpreterà una letale assassina che deciderà di uscire allo scoperto per proteggere sua figlia, la stessa che anni prima aveva affidato alla cura di altre persone per non metterla in pericolo.



Misha Green ha curato la sceneggiatura, la cui revisione è stata affidata ad Andrea Berloff.