Wicked: Jon M. Chu dirigerà l'adattamento del musical di Broadway

News

03/02/2021 |

Dopo aver lavorato a In The Heights – Sognando a New York, Jon M. Chu è stato ingaggiato per portare nelle sale uno dei più grandi capolavori di Broadway. Stiamo parlando di Wicked, opera che era stata inizialmente affidata a Stephen Daldry, uscito poi dal progetto.



Wicked è tratto dal romanzo di Gregory Maguire, che a sua volta aveva rivisitato la storia del Mago di Oz raccontata da L. Frank Baum nel suo Il meraviglioso mago di Oz. La sceneggiatura è stata scritta da Winnie Holzman.