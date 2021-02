Peter Dinklage e Shirley MacLaine saranno i protagonisti di American Dreamer

News





03/02/2021 |

Peter Dinklage e Shirley MacLaine sono stati ingaggiati per recitare come protagonisti all’interno di American Dreamer, indie movie la cui produzione partirà il 15 marzo a Vancouver. Il film ha una sceneggiatura scritta dal candidato al Premio Oscar Theodore Melfi e sarà diretto da Paul Dektor. Dinklage e David Ginsberg della Estuary Films, Theodore Melfi e Kim Quinn della Goldenlight Films, Paul Dektor e la Flying Firebird LLC. Quinn si occuperanno della produzione. Tornando al cast, al suo interno troveremo anche Kim Quinn.



L’opera è tratta da una storia vera raccontata ad American Podcast e vede al centro della scena un professore di Economia di Harvard che coltiva il grande sogno di possedere una casa, un obiettivo che sembra tragicamente irraggiungibile... Almeno fino a quando un'incredibile opportunità, una di quelle che capita una volta nella vita, gli viene incontro: una vedova, ormai sola, senza figli e quasi in punto di morte (Maclaine), decide di offrirgli la sua proprietà per pochi spiccioli. Ma Phil capisce subito che l'accordo è troppo bello per essere vero.

American Dreamer attualmente è in pre-produzione.