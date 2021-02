Ruth Wilson nel cast di un mystery movie diretto da Tom George

News





Ruth Wilson è entrata a far parte del cast di una nuova pellicola a tinte mystery della quale sarà anche la co-protagonista. Il film sarà diretto da Tom George che lavorerà con un cast che vede al suo interno anche Sam Rockwell, Saoirse Ronan, David Oyelowo ed Adrien Brody. La produzione partirà nei prossimi giorni.

Dopo averla vista nelle serie Luther, The Affair: Una Relazione Pericolosa e Queste Oscure Materie, la Wilson è impegnata con il progetto Oslo, attualmente in post-produzione, del regista Bartlett Sher.



Il film, ancora senza un titolo ufficiale, racconta di un disperato produttore cinematografico di Hollywood che si propone di trasformare un'opera popolare in un film. Quando i membri della produzione vengono assassinati, l'ispettore Stoppard e l'agente Stalker si ritrovano nel bel mezzo di un mistero sconcertante.

La produzione partirà nei prossimi giorni.