Penelope Cruz e Pedro Almodovar di nuovo insieme per il film Madres Paralelas

News





04/02/2021 |

Per l’ennesima volta nel corso della loro carriera, Penelope Cruz e Pedro Almodovar uniranno un'altra volta le forze e lavoreranno insieme per Madres Paralelas, nuovo progetto la cui partenza è prevista per giugno. Dopo le voci della scorsa estate, dunque, che volevano l’attrice vicina a far parte del film, ora è arrivata l’ufficialità.

La Cruz raggiunge così un cast composto anche da Rossy de Palma, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano, Milena Smit ed Israel Elejalde.





Madres Paralelas racconta la storia di due donne che partoriscono lo stesso giorno ed il film analizzerà le loro vite fino al secondo anno di età dei loro rispettivi bambini. Almodovar ha completato la sceneggiatura del film durante la Primavera, nel periodo in cui tutto il mondo si è fermato per via della pandemia Covid-19.

La Cruz ha lavorato già in sei occasioni con il regista Almodovar (l'ultima pellicola è stata Dolor y Gloria).