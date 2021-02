I Gemelli: Danny DeVito aggiorna sul sequel

News





04/02/2021 |

Sono anni che si parla di un possibile sequel del film I Gemelli, opera uscita nel 1988 grazie alla regia di Ivan Reitman con protagonisti Danny DeVito ed Arnold Schwarzengger. Il progetto non è mai stato bloccato ma nel corso di questo lungo periodo non sono arrivati aggiornamenti importanti, almeno fino ad oggi. Nel corso di un’intervista rilasciata a cinemablend, infatti, De Vito, ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo: “Stiamo lavorando al film da un po’. E’ vero, lo diciamo spesso ma in queste settimane stiamo sistemando la sceneggiatura. La pellicola si farà… Speriamo!”.



Ad oggi la pellicola è stata intitolata Triplets e vede come protagonista, assieme ai confermatissimi Schwarzenegger e DeVito, anche Eddie Murphy.



La regia sarà ancora una volta di Ivan Reitman mentre della sceneggiatura se ne stanno occupando Ryan Dixon e Josh Gad.