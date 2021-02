James Bond: Ralph Fiennes vuole recitare anche nei prossimi film

News





04/02/2021 |

Con No Time To Die Daniel Craig saluterà definitivamente il franchise di 007. Una volta che la pellicola sarà trasmessa nelle sale (ad oggi la sua uscita viene costantemente rinviata a causa della pandemia Covid-19) la produzione penserà al prossimo capitolo con un nuovo attore pronto ad interpretare la spia più famosa al mondo. Nel frattempo, però, c’è chi apre le porte ad una sua possibile conferma all’interno dei prossimi film, avanzando senza girarci intorno la propria candidatura. Stiamo parlando di Ralph Fiennes, l’attore che negli ultimi anni ha interpretato M il direttore del Secret Intelligence Service.



Durante un’intervista a Total Film, infatti, Fiennes ha lanciato un appello: “Se qualcuno della EON Films sta ascoltando io sono pronto a continuare ad allenare anche il nuovo James Bond. Adoro interpretare M. Vediamo…”



In attesa di capire se l’appello dell'attore verrà preso in considerazione per nuovi film di 007, vi ricordiamo che No Time To Die uscirà il prossimo ottobre nel nostro Paese.