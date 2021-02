Spider-Man 3: Tom Holland torna a parlare del film

News





05/02/2021 |

C'è molta attesa per il nuovo film dedicato a Spider-Man, le cui riprese sono ancora in corso. Il protagonista sarà ancora una volta Tom Holland che, nel corso di un'intervista, ha spiegato le sue sensazioni a riguardo: “Posso dire che è il film di supereroi standalone più ambizioso mai realizzato. Ti siedi, leggi il copione e vedi quello che stanno cercando di fare. E stanno avendo successo. E’ davvero impressionante, non ho mai visto un film di supereroi standalone come questo. Sono fortunato”.



Holland ha proseguito parlando delle riprese: “Dobbiamo ancora girare diverse scene. Abbiamo iniziato prima di Natale, girando per sette settimane. Ci siamo fermati per le vacanze di Natale e poi abbiamo ripreso”.



La pellicola sarà diretta da Jon Watts. Il resto del cast comprende anche Zendaya, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch. La sceneggiatura è stata scritta da Chris McKenna e da Erik Sommers.



La trama del nuovo cinecomic non è stata ancora rivelata, le uniche informazioni raccontano che il film ripartirà da Spider-Man: Far From Home. L'uscita nelle sale è prevista per il 17 dicembre 2021.