Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Christpher Plummer

06/02/2021

E’ scomparso all’età di 91 anni Christopher Plummer, attore di origine canadese celebre per aver interpretato, tra tanti personaggi, anche il capitano Von Trapp nel celebre Tutti Insieme Appassionatamente, film uscito nel 1965 grazie alla regia di Robert Wise. Attore di cinema, tv e teatro, poliedrico, ha debuttato sul grande schermo con Fascino del Palcoscenico di Sidney Lumet. Pochi anni prima, nel 1965, Plummer aveva debuttato a teatro con Enrico V di William Shakeaspeare, diventando nel corso degli anni un attore shakeasperiano a tutti gli effetti.



L’ultima apparizione sul palcoscenico fu nel 2010 con La Tempesta, opera tratta sempre da William Shakeaspeare, mentre per il cinema ha lavorato negli ultimi anni a pellicole del calibro di Tutti i Soldi del Mondo di Ridley Scott (2017), Cena con Delitto – Knives Out di Rian Johnson (2018) ed Era Mio Figlio di Todd Robinson (2020).

Plummer ha vinto anche il Premio Oscar per Miglior Attore Non Protagonista all’interno del film Beginners di Mike Mills.