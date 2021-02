Bag Man: Ben Stiller dirigerà il film

News





06/02/2021 |

A distanza di cinque anni dalla sua ultima pellicola come regista, Ben Stiller tornerà dietro la macchina da presa per Bag Man. Il film si baserà sul podcast di Rachel Maddow e sarà sviluppato dalla Focus Features. Stiller curerà anche la sceneggiatura con Adam Perlman e Mike Yarvitz. Al momento il cast non è stato ancora annunciato.



Bag Man racconterà dello scandalo politico del 1973 che riguardò da vicino Spiro Agnew, vice presidente di Richard Nixon che in quel periodo gestiva un giro di estorsione e corruzione. La storia del numero due della Casa Bianca è stata raccontata anche attraverso il libro Bag Man: The Wild Crimes, Audacious Cover-up, and Spectacular Downfall of a Brazen Crook in the White House.



La Maddow sarà la produttrice esecutiva con Nicky Weinstock, Michael Price, Erin David ed Andrew Singer. Stiller sarà invece il produttore con Lorne Michaels, Yarvitz e Josh McLaughlin.



Non è stato comunicato quando il progetto entrerà in produzione.