The Falcon And The Winter Soldier: il primo trailer italiano della serie Marvel

08/02/2021

La Marvel ha rilasciato il primo trailer italiano di The Falcon And The Winter Soldier, la serie tv appartenente all’Universo Marvel che richiama a gran voce due dei personaggi che abbiamo potuto ammirare anche nelle precedenti pellicole. Protagonisti sono Sebastian Stan ed Anthony Mackie, attori confermatissimi dopo le loro apparizioni nei film.



Il cast è di prestigio e vede recitare nei vari episodi Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Emily VanCamp e Shane Berengue.

The Falcon And The Winter Soldier sarà ambientato dopo i fatti di Avengers: Endgame con Falcon che ha ricevuto in dono da Capitan America lo scudo. Bruhl sarà il villain Zemo, ex colonnello delle forze speciali di Sokovia che già in passato ha provato a distruggere gli Avengers.



Il debutto avverrà su Disney+ il 19 marzo.