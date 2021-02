Fast & Furious 9: ecco il nuovo spot in lingua originale

News





08/02/2021 |

Durante il SuperBowl è stato rilasciato uno spot internazionale di Fast & Furious 9, il penultimo capitolo di una delle saghe più famose a livello cinematografico. Non sarà più il mese di aprile ad aprire le porte al debutto della pellicola ma il 28 maggio. Originariamente il film sarebbe dovuto uscire nei cinema a maggio 2020 ma a causa della pandemia Covid-19 ancora in atto la Universal ha deciso di posticipare il tutto.



Il nuovo episodio appartenente al franchise è diretto dal regista Justin Lin che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Daniel Casey e Chris Morgan.



Il cast è ampio e brillante e vede al suo interno, oltre a Vin Diesel, anche Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Ludacris, Michael Rooker, Helen Mirren, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett e John Cena.



In questo nuovo film Cipher deciderà di arruolare Jakob, il fratello minore di Dom, per affrontare lo stesso Dom e la sua squadra.