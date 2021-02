Elysium disponibile nel formato 4K UHD: ecco i primi dieci minuti del film

News





10/02/2021 |

Tramite la Sony Pictures facciamo un salto nel passato, precisamente torniamo all'anno 2013, quando uscì nelle sale Elysium che sarà disponibile nel fomato 4K UHD. La compagnia ha infatti rilasciato i primi dieci minuti del film action sci-fi diretto da Neill Blomkamp. Nel cast principale troviamo Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley e William Fichtner.



Sinossi di Elysium:

Nell’anno 2154, esistono due classi di essere umani: i benestanti che vivono su una incontaminata stazione spaziale costruita dall’uomo e chiamata Elysium, e il resto della popolazione che vive in un sovrappopolato e disastrato pianeta Terra. Le persone sulla Terra sono disperate e vorrebbero fuggire dal crimine e dalla povertà dilaganti. Inoltre, hanno un drammatico bisogno di cure mediche disponibili soltanto su Elysium. Purtroppo, ad Elysium le legge anti-immigrazioni e le forze in atto per preservare il lussuoso stile di vita dei propri cittadini sono ferree. L’unica persona che ha qualche possibilità di portare equilibrio tra questi due mondi è Max (Matt Damon), un uomo ordinario con un disperato bisogno di entrare ad Elysium. Con la vita appesa ad un filo, Max dovrà suo malgrado affrontare una missione pericolosissima che lo vedrà ostacolare il Segretario di Elysium Delacourt (Jodie Foster) e le sue forze armate. Eppure, se Max riuscirà a trovare un varco, potrebbe non soltanto salvare la propria vita ma anche quella di milioni di abitanti del pianeta Terra.