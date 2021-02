Il Mago di Oz: in lavorazione il remake

News





10/02/2021 |

E’ entrato ufficialmente in cantiere il progetto riguardante il remake de Il Mago di Oz, pellicola che sarà sviluppata dalla New Line Cinema. La regia è stata affidata a Nicole Kassell che lavorerà sul libro di Frank Baum. Per Il Mago di Oz sarà l’ennesima rivisitazione a partire da quella famosa del 1939 con protagonista Judy Garland.



La New Line ha spiegato che il prossimo film sarà una nuova interpretazione della storia di Dorothy e della terra di Oz.



Lo stesso regista ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sono incredibilmente onorato di unirmi a questo progetto con Temple Hill e la New Line per riportare questo classico del cinema sul grande schermo. Sono euforico e onorato della responsabilità che mi è stata data”.



La prima bozza di sceneggiatura è stata scritta da Darren Lemke e da Neil Widener e Gavin James.