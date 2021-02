Yes Day: il trailer della commedia con Jennifer Garner

News





10/02/2021 |

Netflix ha rilasciato il trailer italiano di Yes Day, la commedia di Miguel Arteta che vede protagonisti Jennifer Garner e Edgar Ramirez. Con i due protagonisti troviamo anche June Diane Raphael, Jenna Ortega e Greg Cromer.



Il film, basato sul libro di Tom Lichtenheld ed Amy Krouse Rosenthal, ha una sceneggiatura scritta da Justin Malen.

Il debutto sulla piattaforma avverrà il 12 marzo.

Sinossi di Yes Day:

Stanchi di dover dire sempre "no" a figli e colleghi, Allison e Carlos decidono di concedere ai loro tre bambini il giorno dei sì, in cui saranno questi ultimi a dettare le regole per 24 ore. Queste vicende porteranno inaspettatamente la famiglia a vivere un'avventura mozzafiato a Los Angeles che li farà riavvicinare più che mai.