Sonic: rivelato il titolo del secondo film

10/02/2021 |

Tramite i canali social del film Sonic: The Hedgehog e tramite YouTube, grazie alla Paramount Pictures, ecco a voi il titolo ufficiale del secondo film appartenente alla saga del riccio più famoso dei videogames. La nuova pellicola si chiamerà Sonic the Hedgehog 2.



La pellicola, come spiegato dalla produzione, uscirà nel 2022 e, se non ci saranno intoppi, il mese di marzo partiranno ufficialmente le riprese in Canada. Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakaharac saranno i produttori mentre Hajime Satomi, Haruki Satomi e Tim Miller saranno i produttori esecutivi.



Il nuovo Sonic vedrà tornare sul set lo stesso team che ha lavorato al film originale: Jeff Fowler dietro la macchina da presa e Pat Casey e Josh Miller ingaggiati nuovamente come sceneggiatori.



Qui sotto trovate il video che annuncia il titolo!