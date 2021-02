Florence Pugh sarà la protagonista del thriller sci-fi Dolly

News





11/02/2021 |

Attualmente impegnata con le riprese di Don’t Worry Darlin, Florence Pugh è stata scritturata per recitare come protagonista in Dolly, pellicola che sarà sviluppata da Apple TV. La Pugh interpreterà un aiutante robot, capace di provare emozioni e sentimenti, che uccide il suo padrone. Il crimine commesso la porterà davanti ad un tribunale dove proverà a scagionarsi tramite l’ausilio di un legale.



Il film sarà uno sci-fi ambientato in un mondo distopico che assume i contorni di un thriller-drama.



La sceneggiatura è stata scritta da Vanessa Taylor e da Drew Pearce mentre la produzione sarà di Apple TV e di Pearce Ian Fisher.



Attualmente non è stato annunciato il nome di chi dirigerà il film.