The Last of Us: Bella Ramsey e Pedro Pascal saranno i protagonisti

News

11/02/2021 |

Inizia a delinearsi il cast di The Last of Us, serie tv che si baserà sul famoso videogame. I due personaggi principali, Ellie e Joel, saranno interpretati da Bella Ramsey e Pedro Pascal. Johan Renck, il vincitore dell'Emmy Award per la regia della miniserie Chernobyl, lavorerà con la HBO e Craig Mazin per dirigere l'episodio pilota di The Last of Us, popolare videogame sviluppato dalla Naughty Dog.



Il videogioco racconta di un'epidemia causata da un fungo parassita che nel 2013 stermina gran parte della popolazione. Joel, il protagonista, dopo la morte di sua figlia causata da un militare, si trasforma in un contrabbandiere ma si imbatte in una ragazzina, immune al virus, di nome Ellie dalla quale spera di poter ricavare l'antidoto.



Neil Druckmann, scrittore e direttore creativo del videogame, lavorerà con Mazin per scrivere la sceneggiatura. Inoltre sarà anche il produttore esecutivo della serie. Tra i produttori esecutivi spiccano Carolyn Strauss, Renck ed Evan Wells, presidente della Naughty Dog.



Il progetto è una co-produzione Sony Pictures Television e PlayStation Productions.