Music: ecco il trailer ufficiale italiano

11/02/2021 |

La Bim Distribuzione ha rilasciato il trailer ufficiale italiano di Music, il film di SIA con protagonisti Kate Hudson, Leslie Odom Jr., Maddie Ziegler e Juliette Lewis.

La pellicola sarà disponibile dal 22 al 28 febbraio su musicilfilm.it.

Sinossi di Music:

MUSIC parla della magia che può nascere quando chi non è in grado di esprimersi a parole incontra persone capaci di ascoltare col cuore. La storia ha inizio quando Zu (Hudson), in rotta con la propria famiglia e con una propensione a rovinarsi la vita con le proprie mani, si ritrova a essere nominata unica tutrice della sorellastra adolescente, Music (Ziegler). Music è una ragazza con un disturbo dello spettro autistico non verbale e Zu entra immediatamente in conflitto con le sue nuove responsabilità di tutrice. Presto conosce Ebo (Odom), un vicino di casa premuroso e dall'animo gentile che la sorprende manifestando non solo compassione, ma anche una profonda comprensione nei confronti di Music. Zu si rende conto che Ebo è una persona su cui può fare affidamento e dalla quale può imparare molto. MUSIC fonde un sentito racconto sulla forza dell'amore con sequenze musicali dai toni fluo e immaginifici, tipici di Sia, che offrono al pubblico un vivace scorcio della vita interiore dei personaggi.