Joe ed Anthony Russo parlano del progetto Hercules

11/02/2021 |

Lo scorso maggio la Disney aveva annunciato di voler realizzare il remake di uno dei suoi classici del passato più famoso di sempre: Hercules. E il progetto aveva trovato subito i registi, ovvero quei fratelli Joe ed Anthony Russo che hanno diretto negli ultimi anni Avengers: Infinity War e Avengers - Endgame. Gli stessi registi, nel corso di un'intervista rilasciata a The Disinsider hanno fatto il punto della situazione sull'evoluzione del progetto: "Siamo ancora nella fase di sviluppo anche se la sceneggiatura dovrebbe essere completata nell'arco di una settimana. Abbiamo deciso di prenderci del tempo, così da avere cura del progetto".



Joe ed Anthony Russo hanno proseguito: "Vogliamo creare un film veramente interessante: questa è la nostra missione".



La storia della pellicola sarà scritta da Dave Callaham che in passato ha anche realizzato lo script de I Mercenari e che recentemente ha messo le mani alla sceneggiatura di Wonder Woman 1984.



Hercules è uscito nelle sale nel 1997 grazie alla regia di Ron Clements e John Musker. In tutto il mondo incassò 252 milioni di dollari.