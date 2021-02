Tye Sheridan in trattative per recitare in The Tender Bar

News

Tye Sheridan, protagonista di Ready Player One, è entrato in trattative per recitare all’interno di The Tender Bar. Se le trattative dovessero andare a buon fine, l’attore reciterà accanto a Ben Affleck. La pellicola di Amazon Studios, la cui regia è stata affidata a George Clooney, sarà l'adattamento del libro scritto da J.R. Moehringer e sarà prodotto da Clooney e Grant Heslov, attraverso la loro compagnia Smokehouse Pictures. Tra i produttori troviamo anche Ted Hope. William Monahan, che ha vinto il Premio Oscar nel 2007 della Migliore Sceneggiatura Non Originale per The Departed - Il Bene e il Male, si occuperà di realizzare lo script del film.



Sheridan, nel caso in cui dovesse recitare nella pellicola, interpreterà Moehringer mentre Affleck sarà suo zio Charlie.



Per Clooney si tratta dell'ottavo film da regista. Recentemente ha diretto The Midnight Sky, attualmente in post-produzione, mentre nel 2017 ha portato nelle sale Suburbicon.



Sinossi del romanzo The Tender Bar: A Memoir, conosciuto in Italia con il nome Il Bar delle Grandi Speranze: