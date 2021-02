Boss Level: online il nuovo trailer internazionale

News





12/02/2021 |

Vi mostriamo un nuovo trailer internazionale di Boss Level, l'action-thriller scritto e diretto da Joe Carnahan. Protagonisti di questo film saranno Frank Grillo e Mel Gibson con il primo chiamato ad interpetare Roy, ex membro delle Forze Speciali che si ritrova intrappolato in un loop senza fine che culmina con la sua morte. In questo circuito senza fine, Roy proverà a cercare il responsabile di tale avvenimento e arriverà a scontrarsi con Ventor (Gibson), un colonnello implicato nella faccenda.



Il cast comprende anche Naomi Watts, Ken Jeong e Mathilde Ollivier. Jeong interpreterà Jake, lo chef del ristorante dove Roy si reca ogni mattina, mentre la Ollivier sarà la cameriera del bar frequentato dal protagonista.



Randall Emmett e George Furla sono i produttori. Il debutto ufficiale del film avverrà su Hulu il prossimo 5 marzo.