Adam Wingard dirigerà il sequel di Face/Off

12/02/2021 |

Scelto per dirigere Godzilla vs. Kong, pellicola già completata, e I Saw the Devil, Adam Wingard è stato ingaggiato per un nuovo progetto. Il regista dirigerà il sequel di Face/Off. Dunque, a differenza di quanto annunciato due anni fa, la Paramount Pictures non svilupperà più il remake del film ma il secondo capitolo.



Wingard lavorerà alla sceneggiatura con Simon Barrett mentre Neal Moritx e David Permut saranno i produttori.



Face/Off è una pellicola uscita nel 1997 con protagonisti John Travolta e Nicolas Cage. Il film, diretto al'epoca da John Woo, raccontava la storia dell'interminabile guerra tra il detective dell'FBI Sean Archer e il terrorista Castor Troy i quali, dopo un doppio intervento chirurgico, si ritroveranno l'uno con il volto dell'altro.



Joan Allen, Gina Gershon ed Alessadro Nivola hanno fatto parte del cast.