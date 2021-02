Paranormal Activity: Will Eubank dirigerà il reboot

News





15/02/2021 |

Will Eubank e Chrisotpher Landon collaboreranno per dirigere il reboot di Paranormal Activity, pellicola che sarà sviluppata dalla Paramount Players la cui data d'uscita è stata fissata per marzo 2022. Eubank dirigerà il progetto con Landon che invece scriverà la sceneggiatura. Quest'ultimo sarà anche il produttore esecutivo.



Jason Blum, fondatore e CEO della Blumhouse Productions e il creatore Oren Peli produrranno il film mentre Steven Schneider sarà il produttore esecutivo.



Al momento non ci sono novità circa il cast e sulla trama.



La saga di Paranormal Activity è nata nel 2007 ed è composta da cinque film, l’ultimo dei quali uscito nel 2015. Il primo film incassò 197 milioni di dollari.