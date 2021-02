Tom Holland parla di Uncharted

News





15/02/2021 |

Uno dei progetti che vede coinvolto Tom Holland è Uncharted, il film basato sul popolare videogame. In questa pellicola l'attore interpreta Nathan Drake, un cacciatore di tesori che si ritroverà in giro per il mondo e si imbatterà in vari misteri da svelare. Ma di che tipo di personaggio stiamo parlando? Un aggiornamento lo ha fornito lo stesso Holland durante il podcast Little Gold Man: "Posso dirvi che Nathan è come se fosse il figlio di James Bond e di Indiana Jones". Questa è stata la frase dell'attore che ha dunque provato a sintetizzare quelle che sono le qualità di questa figura dei videogiochi chiamando in causa due miti del cinema.



All’interno di Uncharted troviamo anche Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Tati Gabrielle e Sophia Ali. La regia della pellicola è stata affidata a Ruben Fleischer che si è occupato della sceneggiatura con Art Marcum e Matt Holloway.



Charles Roven ed Alex Gart sono i produttori insieme ad Avi Arad.



Uncharted uscirà nelle sale ad ottobre 2021.