Il Club dei Divorziati: da marzo in Home Video

16/02/2021 |

La Eagle Pictures ha annunciato che dal mese di marzo sarà disponibile in DVD, Blu-ray e digital edition Il Club dei Divorziati, la commedia a tinte francesi diretta da Michael Youn.



Il regista ha lavorato con un cast che vede al suo interno Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Audrey Fleurot.

Sotto la sinossi trovate il trailer italiano.



Sinossi di Il Club dei Divorziati:

Dopo 5 anni di matrimonio, Ben è ancora follemente innamorato della moglie. Un giorno, però, scopre il tradimento di lei. Abbattuto e sconfortato, non riesce a riprendersi fino a quando non incrocia sulla sua strada Patrick, un vecchio amico anch'egli divorziato che si offre di trasferirsi a vivere con lui. A differenza di Ben, Patrick ha intenzione di approfittare del ritrovato status di single per concedersi tutti i piaceri che il matrimonio gli negava. Ben presto, insieme ad altri divorziati, i due amici daranno vita a un vero e proprio club di divorziati, con tutte le sue regole da seguire.