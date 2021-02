Zack Snyder vorrebbe realizzare un film su Re Artù

News





Mentre gli appassionati dei cinecomic attendono con ansia l’arrivo di Justice League nella versione totale di Zack Snyder, lo stesso regista sta pensando a nuovi progetti. Terminato Army of the Dead (siamo in attesa di conoscere la data di uscita), e in procinto di lavorare a The Fountainhead, Snyder potrebbe presto aprire le porte ad un nuovo importante progetto. Nel corso del podcast di The Minutemen il regista ha svelato che starebbe lavorando ad una sorta di rivisitazione fedele del mito di Re Artù. Un progetto avvincente, dunque, che già in passato ha trovato spazio sul grande schermo, come ad esempio King Arthur – Il Potere della Spada con Charlie Hunnam nella parte del leggendario condottiero.

Snyder non ha aggiunto altro circa le idee che ha in mente per sviluppare questo film ma ha sottolineato che prima o poi riuscirà a realizzarlo.

Terminato intanto Army of the Dead, il regista si concentrerà su The Fountainhead, tratto dal libro di Ayn Rand.