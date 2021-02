I Tre Moschettieri: anche Eva Green e Vincent Cassel nel film

News





16/02/2021 |

I Tre Moschettieri, il romanzo di Alexandre Dumas, verrà trasformato nuovamente in un film. Anzi, in due. Martin Bourboulon si occuperà infatti di dirigere The Three Musketeers – D’Artagnan and The Three Musketeers – Milady, pellicole che vedranno François Civil nella parte di D'Artagnan ed Eva Green nel ruolo di Milady. Il resto del cast includerà anche Vincent Cassel nel ruolo di Athos, Pio Marmaï in quello di Porthos, Romain Duris nella parte di Aramis, Vicky Krieps sarà la Regina Anna d’Austria, Louis Garrel nei panni di Re Luigi XIII, Lyna Khoudri nella parte di Constance Bonacieux ed Oliver Jackson-Cohen come Duca di Buckingham.

Matthieu Delaporte ed Alexandre de la Patellière hanno scritto la sceneggiatura basandosi sul romanzo classico mentre Dimitri Rassam produrrà la pellicola con Pathé.

Le due pellicole verranno girate insieme e le riprese partiranno la prossima estate in Francia.