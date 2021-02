Mission: Impossible 7 e 8 non verranno girati insieme

News





16/02/2021 |

Il piano di girare insieme il settimo e l’ottavo capitolo di Mission: Impossible non verrà con tutta probabilità rispettato. Stando a quanto riportato da Deadline, infatti, nonostante la produzione del settimo film sia vicina alla chiusura, non ci sarà nell’immediato il primo ciak della pellicola successiva.



Le motivazioni sarebbero da ricercare tutte nella pandemia causata dal Covid-19 che ha rallentato i piani di lavorazione non solo dei film citati ma anche di Tom Cruise, costretto a posticipare i suoi impegni lavorativi, compresa la campagna promozionale di Top Gun: Maverick. Sempre Deadline riporta che Cruise potrebbe tornare sul set di Mission: Impossible dopo l’uscita nelle sale di Top: Gun Maverick (luglio 2021), dunque durante l’estate.



La pellicola sarà diretta da Christopher McQuarrie che si è anche occupato di scrivere la sceneggiatura. Nei panni di Ethan Hunt, il famoso protagonista del franchise, troveremo ancora una volta Tom Cruise. Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Nicholas Hoult e Shea Whigham sono gli altri attori chiamati a comporre il cast principale.



Mission: Impossible 7 debutterà a novembre 2021.