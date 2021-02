John Carpenter apre le porte al sequel di The Fog

News





16/02/2021 |

Nel 1980 John Carpenter portò nelle sale l’horror movie The Fog. La pellicola raccontava della cittadina di San Antonio Bay e di una misteriosa nebbia assassina pronta a mietere vittime tra la popolazione. E a distanza di 41 anni Carpenter ha aperto le porte alla possibilità di realizzare un sequel. In un’intervista rilasciata a nme, infatti, il regista ha spiegato: “Ci sono state delle chiacchierate per un possibile sequel di The Fog. Parliamo della possibilità di realizzare i sequel di tanti miei film. Il perché non sono mai stati realizzati? Le ragioni sono varie ma io apro sempre le porte”.



The Fog, la cui sceneggiatura fu scritta da Carpenter e Debra Hill, aveva un cast principale composto da Jamie Lee Curtis, Adrienne Barbeau e Tom Atkins.



Nel 2005 venne realizzato il remake The Fog - Nebbia assassina grazie alla regia di Rupert Wainwright.