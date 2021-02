Army of the Dead: Dave Bautista nella nuova immagine del film

News





16/02/2021 |

E' stata rilasciata da Empire una nuova immagine di Army of the Dead. La pellicola è stata diretta da Zack Snyder, lo stesso regista di Justice League la cui versione completa debutterà il prossimo marzo direttamente sulla piattaforma HBO.



L'opera, ambientata in una Las Vegas dilaniata da un virus che trasforma gli esseri umani in zombie, racconta la storia di un gruppo di mercenari che si avventura nella zona off-limits per portare a compimento una delle rapine più grandi di sempre.



Il cast comprende Dave Bautista, Garret Dillahunt, Hiroyuki Sanada, Ella Purnell e Ana de la Reguera.



E proprio Dave Bautista è al centro della nuova immagine!