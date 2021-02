Samurai Marathon - I sicari dello Shogun: il trailer italiano ufficiale

News





17/02/2021 |

Direttamente dal canale ufficiale della Eagle Pictures ecco il trailer ufficiale italiano di Samurai Marathon - I sicari dello Shogun che arriverà in DVD, Blu-ray e digital edition ad aprile. La pellicola è diretta da Bernard Rose che ha curato anche la sceneggiatura basandosi sul romanzo di Akihiro Dobashi.

Il cast principale comprende Takeru Satoh, Nana Komatsu, Mirai Moriyama, Shôta Sometani e Yuta Koseki.



Sinossi di Samurai Marathon - I sicari dello Shogun:

1855, Giappone feudale ai tempi dell’avvicinamento delle “navi nere” americane alle coste del paese. Per preparare i suoi guerrieri al potenziale attacco dell’invasore straniero, Katsuakira Itakura, il signore di Annaka, organizza una corsa di 58 chilometri attraverso coste, foreste e montagne. Ma la gara viene vista come un atto ostile dal governo centrale di Edo, il cui Shogun invia un gruppo di assassini per regolare i conti. Per evitare che la maratona si trasformi in tragedia, anche a causa di un suo messaggio male interpretato, una giovane spia al servizio dello Shogun dovrà correre più veloce degli assassini, mettendo a dura prova la sua stessa lealtà.