Dungeons & Dragons: Regé-Jean Page reciterà nel film

17/02/2021 |

Dopo averlo visto interpretare Simon Blasset nella serie tv Bridgerton, Regé-Jean Page è entrato a far parte del cast di Dungeons & Dragons. Stando alle prime informazioni l'attore avrà un ruolo di primo piano e si unirà dunque ad un cast principale che comprende già Chris Pine, Michelle Rodriguez e Justice Smith. L'adattamento cinematografico del famoso gioco di ruolo che sarà sviluppato dalla Paramount Pictures e dalla eOne sarà diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, già registi di Game Night – Indovina chi muore stasera?, che lavoreranno su una sceneggiatura scritta da Michael Gilio.



La Paramount Picctures co-produrrà e co-finanzierà il film con la Hasbro e la eOne, con quest’ultima che distribuirà la pellicola in UK e in Canada mentre la Paramount si occuperà dei paesi restanti. Il film è già stato messo in calendario, con un’uscita prevista per il 27 maggio 2022 (inizialmente era stata fissata a novembre 2021).



Per la seconda volta nella sua storia, dunque, Dungeons and Dragons farà capolino al cinema. La New Line Cinema, infatti, nel 2000 realizzò il film con Jeremy Irons.