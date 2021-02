Keke Palmer reciterà nel nuovo film di Jordan Peele

News





17/02/2021 |

Keke Palmer è entrata a far parte del cast del nuovo horror movie di Jordan Peele, opera ancora senza un titolo ufficiale. L’attrice reciterà accanto a Daniel Kaluuya, star che ha già collaborato con Peele per Scappa – Get Out. La pellicola appena citata ottenne un grande successo al botteghino, incassando 255 milioni di dollari e portando lo stesso regista a vincere l’Oscar per la Migliore Sceneggiatura Originale mentre Kaluuya ottenne una nomination come Miglior Attore.



Il nuovo film avrà una sceneggiatura scritta da Jordan Peele che si occuperà della produzione con Ian Cooper. I dettagli della trama non sono stati rilasciati.



La Palmer ha terminato da poco tempo le riprese di Alice, drama movie scritto e diretto da Krystin Ver Linden.