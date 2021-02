Justice League: online il trailer italiano

News





21/02/2021 |

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato il trailer italiano di Justice League, la versione di Zack Snyder. Il cinecomic rappresenta la versione integrale dell'opera pensata dal regista e mai portata a termine a causa del grave lutto familiare che colpì lui e la sua famiglia. Snyder fu costretto infatti ad interrompere il suo lavoro, passando il testimone tra le mani di Joss Whedon.



Con la Snyder's Cut, dunque, si potranno vedere scene inedite ma soprattutto il vero pensiero del regista circa la realizzazione della storia di un film che ha fatto discutere gli appassionati del genere. Il trailer in questione ci mostra, accompagnato dal brano Hallelujah di Jeff Buckley, alcune scene del film, mostrandoci da vicino tutti i personaggi.



Justice League, uscito nel 2017, ha incassato al botteghino 657 milioni di dollari. Il debutto della pellicola in Italia avverrà in esclusiva digitale da giovedì 18 marzo, in contemporanea con gli USA, disponibile per l’acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV.



Sinossi di Justice League:

In Justice League di Zack Snyder, determinati a garantire che il sacrificio di Superman non sia stato vano, Bruce Wayn unisce le forze con Diana Prince con l’obiettivo di costruire una squadra di eroi per proteggere il mondo da una gravissima minaccia. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce potesse immaginare, in quanto ciascuna delle reclute sarà costretto ad affrontare e superare i demoni del proprio passato per liberarsene definitivamente ed unirsi a questa squadra di eroi. Uniti, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e The Flash dovranno fare i conti con Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e le loro terribili intenzioni.