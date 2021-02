LUomo in Fuga: Edgar Wright dirigerà ladattamento del libro di Stephen King

News





21/02/2021 |

In attesa di completare Last Night in Soho, Edgar Wright ha già individuato quello che sarà il suo prossimo progetto. Il regista di Baby Driver – Il Genio della Fuga, dirigerà L’Uomo in Fuga, adattamento del romanzo di Stephen King. Per la seconda volta, dunque, il romanzo diventerà un film dopo L’Implacabile diretto nel 1987 da Paul Michael Glaser ed interpretato da Arnold Schwarzenegger.



Il libro venne pubblicato nel 1982 da King sotto lo pseudonimo di Richard Bachman. Stando alle prime informazioni il nuovo film dovrebbe essere fedele al testo. Il cast al momento non è stato ancora definito.



Michael Bacall ha scritto la sceneggiatura da una storia scritta da lui stesso e da Wright. Simon Kinberg e Audrey Chon saranno i produttori tramite la Genre Films.



Sinossi del romanzo:

Ben Richards decide di partecipare alle selezioni per "L'Uomo in fuga", un sadico e famosissimo show televisivo in cui il protagonista, braccato dai cacciatori della Rete e da chiunque lo riconosca, guadagna cento dollari per ogni ora di sopravvivenza e, se è fortunato ed è ancora vivo allo scadere dei trenta giorni concessigli, un miliardo di dollari. Ben, che vuole quei soldi per curare la figlia malata, supera le selezioni.