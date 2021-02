Disappointment Blvd: Joaquin Phoenix sarà il protagonista del film di Ari Aster

News





21/02/2021 |

Dopo aver diretto nel 2019 Midsommar – Il Villaggio dei Dannati, Ari Aster tornerà dietro la macchina da presa per un nuovo progetto dal titolo Disappointment Blvd. E protagonista della pellicola sarà Joaquin Phoenix, attore che ha brillato nel Joker di Todd Phillips.



I dettagli circa la trama sono ancora tenuti nascosti e il progetto è descritto come un intimo ritratto di uno degli imprenditori di maggior successo di tutti i tempi.



Tra i produttori della pellicola, la cui sceneggiatura è stata curata da Aster, troviamo anche la A24 e Lars Knudsen della Square Peg. Lo stesso regista figura tra i produttori.



Non è stata svelata la data della partenza della produzione di Disappointment Blvd con Phoenix che prima sarà impegnato con il progetto Kitbag di Ridley Scott.