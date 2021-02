Blueback: Mia Wasikowska ed Eric Bana nel cast

News





21/02/2021 |

Mia Wasikowska ed Eric Bana sono entrati a far parte del progetto dal titolo Blueback. Il drama movie sarà diretto dal regista Robert Connolly che ha già lavorato con Bana per il film The Dry. La pellicola è basata sul romanzo scritto da Tim Winton e sarà girato in due parti dell’Australia: Bremer Bay e Ningaloo Reef.



Il cast di Blueback sarà completato anche dalle presenze di Radha Mitchell, Ariel Donoghue e Ilsa Fogg. Inoltre reciteranno nel film anche Liz Alexander, Albert Mwangi e Clarence Briggs.

Questa la trama del romanzo:

Abel Jackson ha dieci anni e la sua casa è il mare di Longboat Bay, nell'Australia occidentale. Con su madre Dora, una straordinaria vestale marina, trascorre le sue giornate nuotando e pescando. Ogni giorno il mare gli regala qualcosa di speciale, una piccola emozione sconosciuta, una nuova scoperta...Ma questa volta, durante un'immersione come tante, Abel incontra una creatura meravigliosa, un pesce vecchissimo e gigantesco: Blueback. La vita di Abel e Dora da questo momento non sarà più la stessa, mamma e figlio cercheranno di proteggerlo da pescatori senza scrupoli, fino a quando Abel andrà a studiare in città e Dora continuerà da sola la sua battaglia per salvare Longboat Bay dallo sciacallaggio di politici e costruttori decisi a farne una meta turistica di lusso. Da lontano Abel, ormai adulto, continua a sognare Blueback e sua madre, finché un giorno una notizia lo raggiunge su una barca in mezzo all'oceano... Con Blueback, storia dell'amicizia tra uno strano ragazzo e un pesce leggendario Tim Winton ci offre un indimenticabile romanzo sul mare e sull'amore per la natura, una favola ecologica per ogni età che è anche un'amara riflessione intorno al mondo e alla civiltà contemporanei.