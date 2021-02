Luckiest Girl Alive: Mila Kunis sarà la protagonista del film

News





23/02/2021

Mila Kunis sarà la protagonista di Luckiest Girl Alive, adattamento cinematografico del romanzo di Jessica Knoll. L’attrice reciterà nei panni del personaggio principale Ani FaNell, editor per il New York Magazine alle prese con un fatto che cambierà la sua vita: un documentario, infatti, emerso dal nulla, la costringerà a rivivere le scioccanti verità di un devastante incidente avvenuto durante gli anni del liceo. La stessa Kunis sarà la produttrice attraverso la sua Orchard Farm Productions.



Tra i produttori troviamo anche Bruna Papandrea e Jeanne Snow per la Made Up Stories ed Erik Feig e Lucy Kitada per la Picturestart.



Il libro della Knoll è stato un autentico successo: sono state vendute più di un milione di copie ed è stato tradotto in 38 lingue.



La pellicola sarà diretta da Mike Barker con la Knoll che curerà la sceneggiatura.