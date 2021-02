Ministry of Ungentlemanly Warfare: ecco il nuovo progetto di Guy Ritchie

News





23/02/2021 |

Dopo aver esplorato a tutto tondo il mondo del crime, Guy Ritchie è pronto per un nuovo progetto che sarà ambientato durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Il film in questione è Ministry of Ungentlemanly Warfare, action thriller adattamento cinematografico del libro di Damien Lewis dal titolo Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops.



La storia racconterà del confronto bellico tra il Regno Unito e la Germania, con la creazione da parte di Winston Churchill di un nuovo nucleo operativo, considerato la prima unità di black ops inglese della storia. Un gruppo composto da criminali e altri banditi che ebbero un ruolo determinante durante il conflitto.



Jerry Bruckheimer e Chad Oman saranno i produttori mentre la sceneggiatura è stata curata da Arash Amel.



Al momento non ci sono novità circa il cast.



Guy Ritchie ha completato le riprese di Wrath of Man mentre è impegnato in questi giorni con il progetto Five Eyes.