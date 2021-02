The Suicide Squad  Missione Suicida: James Gunn parla di John Cena

News





Tra gli attori che recitano all'interno di The Suicide Squad - Missione Suicida, la pellicola di James Gunn e reboot dell'opera di David Ayer uscita nel 2016, spicca anche John Cena. L'ex wrestler, dunque, fa parte di questo cinecomic dove interpreta Peacemaker. Ma come è nata l'idea di inserire l'ex wrestler nel cast? La risposta l'ha data lo stesso Gunn: "Ho amato la sua interpretazione in Trainwreck e ho lavorato per trovare un ruolo preciso per lui".



Il film ha un cast eccezionale composto da Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis e Jai Courtney. Il resto del cast comprende: David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquin Cosio, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie e Michael Rooker.



Il nuovo The Suicide Squad - Missione Suicida uscirà nelle sale il 6 agosto 2021.



Sinossi di The Suicide Squad - Missione Suicida:

Benvenuti all’inferno – ovvero Belle Reve, la prigione con l’indice più alto di mortalità degli Stati Uniti. Dove i peggiori Super-Criminali sono rinchiusi ma pronti a far di tutto pur di uscire – anche unirsi alla super segreta Task Force X. Il compito? Assemblare una squadra che includa Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin ed Harley Quinn. Armati fino ai denti, gli anti-eroi saranno inviati in missione sull’isola di Corto Maltese. Nel cuore della giungla, la squadra sarà capitanata da Rick Flag, il colonnello scelto per tenerli a bada, mentre a distanza saranno i tecnici guidati da Amanda Waller a dettare ogni movimento. In questo contesto ogni loro mossa di tradimento sarà punita con la morte.